В Екатеринбурге назовут улицу в честь Балабанова

Екатеринбург готовится к открытию улицы в честь знаменитого российского режиссера Алексея Балабанова. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил депутат городской думы Дмитрий Сергин.

Он подчеркнул, что решение об этом было принято городской комиссией по топонимике. Новая улица разместится в микрорайоне Академический-2 (Чкаловский район), расположенной рядом с улицей Ярополка Лапшина.

«Балабанов наш, догоняй, Питер», — написал Сергин.

В конце июня в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» вице-губернатор города Борис Пиотровский допустил, что в Северной столице России появится сквер имени Балабанова. По его словам, там же могут установить и памятник режиссеру.

Пиотровский подчеркнул, что для подобных решений должно пройти минимум 20 лет после смерти человека.

Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). Он считается одним из самых известных режиссеров России. Режиссер переехал в Ленинград (сейчас — Санкт-Петербург) в 1990 году. Отсюда он и начал свою карьеру, создавая культовые фильмы. В 1993 году режиссер обосновался на Малом проспекте Васильевского острова и прожил там до своей смерти в 2013 году.

В 2021 году на его доме в Санкт-Петербурге установили мемориальную доску. Балабанов похоронен на Смоленском кладбище.

Стоит также отметить, что в России появится первый памятник Балабанову. Его установят у Дворца молодежи в Екатеринбурге. Монумент планируют установить весной 2026 года. На конкурсе, где выбирали эскиз памятника, было представлено 60 работ.

Победу одержал эскиз омского скульптора Мейрам Баймуханова. Его работа изображает Балабанова сидящим в пустом вагоне трамвая. По словам автора, трамвай появляется в фильме «Брат» Балабанова, где персонажи находятся в постоянном движении.

Ранее народного артиста России Сергея Безрукова призвали дать концерт в Крыму вместо Баку на фоне обострения отношений между РФ и Азербайджаном.