В Британии раскрыли местоположение «секретных баз» британских ВВС: ее защитили садовой оградкой

В Великобритании выявили серьезные уязвимости в системе безопасности военных баз Военно-воздушных сил (ВВС). Об этом написала газета The Telegraph.

Журналисты обнаружили, что многие из британских военных объектов охраняются недостаточно эффективно. Отмечается, эти базы редко патрулируются, а на некоторых участках отсутствует колючая проволока и другие укрепления.

Например, важная база с истребителями F-35 в Британии защищена забором высотой всего 150 см, а взлетно-посадочные полосы (ВПП) некоторых баз вообще ограждены лишь садовыми изгородями с табличкой «Не входить».

Особое внимание привлекла база ВВС Брайз-Нортон, куда смогли беспрепятственно проникнуть активисты и испачкать краской два военных самолета. На главной разведывательной базе Британии периметр ограничен лишь изгородями длиной 700 м и заборами высотой до 1,70 м, без колючей проволоки.

Еще один объект — база авиадесантных эскадрилий RAF Typhoon, окружена садовой изгородью высотой 180 см. Также вопросы вызывает и школа подготовки офицеров ВВС, ограждение которой представлено разбитыми деревянными заборами и сухими каменными стенами протяженностью более 6 км.

Эксперты пришли к выводу, что такая слабая защита делает британские базы легкой мишенью для активистов и потенциальных иностранных разведчиков. Так, например, бывший офицер армии Великобритании Эд Арнольд заявил, что такие уязвимости создают реальную угрозу национальной безопасности.

Как сообщили в комментарии The Telegraph в Министерстве обороны Британии, после инцидента на базе Брайз-Нортон власти «срочно пересматривают процедуры безопасности на всех объектах».

Ранее Politico сообщило, что Великобритания и Германия подпишут договор, включающий пункт о взаимной обороне.