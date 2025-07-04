Путин поручил усилить контроль за афганскими наркопотоками

Фото: [ Рабочая встреча президента РФ В. Путина и губернатора МО А. Воробьева/Медиасток.рф ]

Владимир Путин провел экстренное совещание с постоянными членами Совбеза, посвященное рискам увеличения наркотрафика из Афганистана. Это произошло на следующий день после официального признания Россией правительства талибов, пишет URA.RU.

Афганистан остается мировым лидером по производству опиатов — около 15% афганского героина традиционно поступает в Россию через страны Центральной Азии. По данным экспертов, признание Исламского Эмирата требует новых механизмов противодействия наркоторговле. Путин поручил проанализировать выполнение действующей антинаркотической стратегии до 2030 года и внести необходимые коррективы.

Эксперты предполагают, что за закрытыми дверями обсуждались конкретные договоренности с талибами по борьбе с наркопроизводством. Российская сторона, судя по активным контактам последних месяцев, могла добиться некоторых гарантий.

На практике усиление контроля потребует увеличения финансирования пограничных служб, модернизации систем досмотра грузов и более тесного взаимодействия со странами Центральной Азии. Особое внимание будет уделено маршрутам через Таджикистан и Узбекистан.

Ранее сообщалось, что посол объяснил, зачем Путин признал власть талибов в Афганистане.