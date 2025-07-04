В Госдуме предложили запретить газировку и чипсы в школах

В Госдуме предложили запретить продажу газировки, чипсов и сладостей с трансжирами в школьных буфетах и автоматах. Об этом пишет РИА Новости.

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил Минпросвещению рассмотреть возможность запрета на продажу в школах вредных продуктов. Речь идет о газированных напитках, чипсах и сладостях, содержащих трансжиры.

Инициатива прозвучала по итогам обсуждения темы здоровья школьников и развития детского спорта. В ходе правительственного часа в парламенте выступили представители Минздрава, Роспотребнадзора, Минспорта и Минпросвещения. По мнению авторов предложения, убрать из образовательных учреждений вредные продукты — необходимый шаг для снижения рисков ожирения, метаболических расстройств и хронических болезней у детей.

Сейчас документ проходит обсуждение, но в случае поддержки со стороны министерства запрет может быть реализован на уровне рекомендаций или обязательных норм для всех российских школ.

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