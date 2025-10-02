Иностранные туристы оставляют в соцсетях отзывы, в которых делятся впечатлением от посещения Нижнего Новгорода, сообщил newsnn.ru.

По информации издания, Нижний Новгород ежегодно посещают тысячи туристов из разных стран. Корреспондент NewsNN ознакомился с отзывами на разных платформах. Часть комментариев посвящена красоте русских женщин.

«Так много красивых девушек», — написал один из иностранных туристов.

По данным издания, некоторые иностранные блогеры посещали Нижний Новгород в разные времена года. Один из пользователей рекомендует приезжать в российский город в летний период времени. Многие комментаторы охарактеризовали Нижний Новгород как современный город.

По информации издания, сербский турист рассказал, что в городе есть много достопримечательностей: церкви, старинные и современные здания. Он рекомендует приезжать в Нижний Новгород минимум на несколько дней.

По данным издания, недавно город посещали британский политик Джордж Гэллоуэй и его супруга. Политик посетил Слет Всемирного фестиваля молодежи, после которого опубликовал в соцсети фото с разных городских локаций. Британец выступает против давления на Россию со стороны Запада.

