Многодетная мама из Ростова была потерпевшей, а стала подозреваемой: Суд снова перенесли

Практически десять лет назад многодетная мама приобрела дом в Ростове. Оказалось, что позже он был продан одновременно двум владельцам. Сначала женщина выступала в роли потерпевшей, но позже следователи переквалифицировали дело. Теперь саму жительницу Ростовской области обвиняют в мошенничестве. Правозащитник Павел Сагайда считает, что суд намерен признать ее виновной, сообщает rostovgazeta.ru .

Елизавета Кругликова уверяет, что купила дом, выплатила за него все деньги и является единственной собственницей с юридической точки зрения.

«Я купила дом почти десять лет назад, отдала полностью за него деньги. А потом выяснилось, что этот же дом продали и другим людям», — рассказывает Елизавета Кругликова.

Тогда жительница Ростова обратилась в суд. Заседания начались в 2015 году и продолжались длительное время. Человека, который оформил две сделки на дом, осудили. В 2020 году суд постановил, что дом принадлежит гражданке Кругловой.

Теперь появились новые показания. Предполагается, что женщина была в сговоре с человеком, который продал ей дом. Вместе они решили перепродать дом еще раз, а прибыль разделить.

«Суть заключается в том, что она якобы передала мне деньги от второго покупателя. Но никакие деньги мне никто не передавал. Да и доказательств этому нет — ни расписки, ни платежки, ни видео. Ничего нет», — уточняет ростовчанка.

В январе 2023 года начались новые слушания, но заседания постоянно переносили. Правозащитник Павел Сагайда уверен, что некоторые права ростовчанки нарушены.

«Происходит много чудесных событий, по которым мы будем высказываться», — говорит собеседник.

RostovGazeta обратился за комментариями к продавцу, но человек не отвечает на телефонные звонки. Второй покупатель трубку взял, но просил по подобным вопросам его не беспокоить.

10 ноября материалы дела доставили в Кировский районный суд. Несмотря на то, что заседание проходило в открытом режиме, правозащитникам не разрешили стать стороной защиты Кругловой.