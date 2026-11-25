С начала 2026 года жители Московской области оформили в электронном виде более 18,5 тыс. справок об участии в приватизации жилых муниципальных помещений. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Документ необходим гражданам для реализации права на бесплатную приватизацию жилья, если с 4 июля 1991 года до момента вселения в квартиру у них была смена места жительства. Кроме того, справка требуется для подтверждения права на приватизацию или в рамках судебных разбирательств, связанных с жилищными спорами.

Чтобы получить документ, жителю достаточно авторизоваться на региональном портале госуслуг через ЕСИА, зайти в раздел «Гражданам» — «Документы» — «Справки и выписки» и заполнить электронную форму. В услугу внедрен искусственный интеллект, который распознает прикрепленные к заявке документы и выявляет некорректно загруженные файлы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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