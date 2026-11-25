Начинающая актриса Анастасия Зыбкина из Салехарда снялась в сериале «Склифосовский», сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» . О пути выпускницы московского театрального вуза к съемкам рассказала журналистка Елена Шумилова.

От советского кино до мечты о сцене

Интерес к экрану у Анастасии Зыбкиной появился еще в детстве. В семье любили советское кино, а позже девушка увлеклась сериалами и представляла, как устроена жизнь актеров в Москве.

По словам самой Анастасии, в юности ей хотелось заниматься в студии и работать с текстом, но в родном Салехарде подходящих кружков не было. Именно это подтолкнуло ее к решению связать жизнь с актерской профессией.

Переезд в Москву и семейная поддержка

После девятого класса поступить в колледж не удалось из-за нехватки мест, однако Анастасия нашла вариант обучения в столице. Позже актриса призналась, что воспринимает ту ситуацию как повод уехать навстречу новым возможностям.

Решение давалось непросто: после смерти матери, когда Анастасии было 11 лет, ее воспитывал один отец, а семья не располагала большими средствами. Тем не менее папа поддержал дочь и поверил в нее, за что актриса ему глубоко признательна.

Испытания на пути к вузу и учеба

В Москве Анастасия получила доступ к занятиям актерским мастерством, забрала документы из колледжа и перешла на самостоятельное обучение в школе. Перед самым поступлением в вуз произошла трагедия — погиб ее друг. Тогда девушка на время отложила мечту, чтобы поддержать мать молодого человека.

Позже, при поступлении в Московский институт театрального искусства имени И. Д. Кобзона, Анастасию были готовы взять сразу несколько мастерских. Она выбрала курс Марии Аникановой, где получила профессиональную базу, а затем снялась в популярном сериале «Склифосовский».

Анастасия Зыбкина поддерживает связь с Салехардом и приезжает к отцу. Землякам она пожелала прислушиваться к внутреннему импульсу и вкладывать в дело душу и чистое сердце.