Родившаяся на Севере актриса попала в актерский состав «Склифосовского»
Ямал-Медиа: актриса из Салехарда Зыбкина снялась в «Склифосовском»
Фото: [Подмосковье сегодня/Роман Малышенко]
Начинающая актриса Анастасия Зыбкина из Салехарда снялась в сериале «Склифосовский», сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа». О пути выпускницы московского театрального вуза к съемкам рассказала журналистка Елена Шумилова.
От советского кино до мечты о сцене
Интерес к экрану у Анастасии Зыбкиной появился еще в детстве. В семье любили советское кино, а позже девушка увлеклась сериалами и представляла, как устроена жизнь актеров в Москве.
По словам самой Анастасии, в юности ей хотелось заниматься в студии и работать с текстом, но в родном Салехарде подходящих кружков не было. Именно это подтолкнуло ее к решению связать жизнь с актерской профессией.
Переезд в Москву и семейная поддержка
После девятого класса поступить в колледж не удалось из-за нехватки мест, однако Анастасия нашла вариант обучения в столице. Позже актриса призналась, что воспринимает ту ситуацию как повод уехать навстречу новым возможностям.
Решение давалось непросто: после смерти матери, когда Анастасии было 11 лет, ее воспитывал один отец, а семья не располагала большими средствами. Тем не менее папа поддержал дочь и поверил в нее, за что актриса ему глубоко признательна.
Испытания на пути к вузу и учеба
В Москве Анастасия получила доступ к занятиям актерским мастерством, забрала документы из колледжа и перешла на самостоятельное обучение в школе. Перед самым поступлением в вуз произошла трагедия — погиб ее друг. Тогда девушка на время отложила мечту, чтобы поддержать мать молодого человека.
Позже, при поступлении в Московский институт театрального искусства имени И. Д. Кобзона, Анастасию были готовы взять сразу несколько мастерских. Она выбрала курс Марии Аникановой, где получила профессиональную базу, а затем снялась в популярном сериале «Склифосовский».
Анастасия Зыбкина поддерживает связь с Салехардом и приезжает к отцу. Землякам она пожелала прислушиваться к внутреннему импульсу и вкладывать в дело душу и чистое сердце.