Терапевт Людмила Лапа и диетологи рассказали интернет-изданию «Ямал-Медиа» , что желание перекусить после чашки кофе не всегда связано с самим напитком — иногда это сигнал о проблемах с ЖКТ, а убедительных доказательств похудения от кофе ученые так и не нашли.

Почему возникает чувство голода

За желание перекусить после кофе часто принимают дискомфорт в желудке, рассказала «Ямал-Медиа» терапевт Людмила Лапа: при гастрите или панкреатите воспаленная слизистая дает ощущение, что «подсасывает», и это повод обратиться к врачу. Диетолог Анна Белоусова добавила, что в чашке черного кофе меньше пяти килокалорий — если пить его утром вместо завтрака, организм закономерно проголодается. Проверить причину легко: достаточно несколько дней пить кофе после еды.

Помогает ли напиток похудеть

Эксперимент Университета Гриффита (12 добровольцев) показал, что кофе сам по себе не заставляет съедать за обедом больше обычного: после кофе с кофеином участники съедали в среднем 334 грамма лазаньи против 355 граммов после воды с пустышкой. При этом диетолог Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik отметил, что кофе лишь слегка ускоряет расход энергии, но может разжигать аппетит — лишний перекус легко перекроет этот эффект.

Крупный обзор 22 исследований (1710 человек) в British Journal of Nutrition также не подтвердил, что обычный или декофеинизированный кофе помогает худеть. По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения (более 155 тысяч участников), дополнительная чашка несладкого кофе в день за четыре года снижала прибавку веса в среднем на 120 граммов, тогда как лишняя чайная ложка сахара ежедневно добавляла 90 граммов.

Чем опасны злоупотребление и добавки

Диетолог Маргарита Королева в беседе с РИА Новости предостерегла от попыток худеть на больших дозах кофе — до восьми чашек в день грозят проблемами с сердцем, особенно при гипертонии и аритмии. Тем, кто следит за фигурой, стоит отказаться от сладких сиропов и сливок: по данным Роспотребнадзора, две чайные ложки сахара добавляют в чашку около 32 килокалорий, а две столовые ложки 33%-ных сливок — еще примерно 100 килокалорий. ВОЗ рекомендует ограничивать свободные сахара до 10% суточной нормы (меньше 50 граммов при рационе в 2000 килокалорий), а российские диетологи при лишнем весе советуют снижать планку до 5% — около 25 граммов в день.