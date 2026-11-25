Гастроэнтеролог Сергей Вялов разочаровал любителей салата из огурцов и помидоров, заявив, что эти овощи содержат очень мало клетчатки. Об этом сообщает канал врача.

Вялов отметил, что при разговоре о клетчатке люди обычно первым делом вспоминают огурцы и помидоры. Однако в реальности в 100 граммах огурцов содержится лишь 0,5 грамма клетчатки, а в 100 граммах помидоров — 1,5 грамма.

По подсчетам специалиста, съев огурец и помидор общим весом около 200 граммов, человек получит примерно два грамма клетчатки. Это менее 10% суточной нормы, хотя порция такого салата кажется довольно большой, добавил врач.

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