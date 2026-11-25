47-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская вступилась за 44-летнюю актрису Анастасию Макееву, которая столкнулась с критикой в социальных сетях из-за беременности, передает Teleprogramma.org. Пианистка заявила, что не понимает нападок на женщину в такой важный и уязвимый период жизни.

Виталина сама впервые стала мамой в 46 лет, поэтому, по ее словам, хорошо понимает переживания будущей матери. Собственную беременность она предпочла скрывать от публики, поскольку не хотела, чтобы личные обстоятельства становились поводом для обсуждений и чужих оценок.

Цымбалюк-Романовская резко высказалась о пользователях, которые оставляют негативные комментарии под публикациями Макеевой. Она считает, что подобные нападки часто связаны с завистью и неудовлетворенностью собственной жизнью.

«Это не их дело, каждый человек живет так, как он считает нужным, и вообще не нуждается ни в чьих комментариях», — заявила пианистка.

Кроме того, Виталина поделилась способом, который, по ее мнению, помогает оградить себя от интернет-травли. Она посоветовала не вступать в перепалки с недоброжелателями, а просто блокировать обидчиков.

Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что решение о беременности и материнстве касается только самой женщины и ее семьи. Окружающим, по ее мнению, не стоит вмешиваться в чужую жизнь и навязывать свои оценки.

Ранее актриса Анастасия Макеева ответила на критику внешнего вида во время беременности.