Сторонники «Единой России» представили предложения по развитию НКО и гражданского общества, в их числе — разработка федеральной стратегии развития некоммерческого сектора до 2036 года, включающая снижение административной нагрузки, а также воплощение общественных инициатив в Народной программе партии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Москве на площадке кластера «Ломоносов» прошел приуроченный к 25-летию «Единой России» Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив сторонников партии, в нем приняли участие около 600 лидеров НКО, волонтеров, гражданских активистов, представителей советов сторонников, парламентариев, ветеранов специальной военной операции, спортсменов и экспертов профильных ведомств и грантовых фондов.

В видеообращении к делегатам форума Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что в исторической победе «Единой России» на выборах в Госдуму — немалая заслуга ее сторонников, которых насчитывается уже более 1 млн.

«При вашем непосредственном участии развивается сеть центров поддержки гражданских инициатив. Успешно действует образовательный проект „Университет НКО“. Эти институты помогают общественным организациям получать необходимые знания, находить единомышленников, продвигать свои идеи и добиваться конкретных результатов. Такая ежедневная работа по укреплению так называемого „третьего сектора“ исключительно важна для нашей партии», — заявил он.

По его словам, победа на выборах возлагает на партию особую ответственность перед избирателями. Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев добавил, что с партией успешно сотрудничают более 11 тыс. НКО, под эгидой сторонников партии для них действуют центры поддержки гражданских инициатив, проходят «Добрые встречи» с общественниками, юридические консультации, обучение в «Университете НКО» и многое другое.

Многие из предложений сторонников становятся законодательными инициативами партии и государственными решениями, отметил секретарь Генсовета. В их числе продление на 10 лет пониженных тарифов страховых взносов для социально ориентированных НКО, повышение порога обязательного аудита до пяти миллионов рублей, учреждение Дня памяти жертв геноцида советского народа (19 апреля).

Якушев напомнил, что сторонники внесли особый вклад в формирование Народной программы: только через сайт естьрезультат.рф они направили более 500 тыс. предложений. В предварительном голосовании «Единой России» участвовали более 5 тыс. сторонников и почти полторы тысячи представителей НКО.

Секретарь Генсовета дал поручение НКО и советам сторонников «Единой России» в регионах принять участие в экспертном сопровождении и контроле за выполнением Народной программы.

Председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко сообщила, что уже выполнено 87% предложений общественников, вошедших в резолюцию Форума-2025. Ключевыми направлениями работы стали расширение финансовой помощи НКО, защита исторической правды и повышение безопасности некоммерческого сектора в интернете.

Говоря о финансовой поддержке некоммерческого сектора, парламентарий сообщила, что за последние пять лет объем финансирования в федеральном бюджете вырос в 1,6 раза, а в 2027 году увеличится еще больше, а общая сумма поддержки превысит рекордные 488 млрд рублей.

В рамках форума также прошло принятие резолюции, в которой стоит задача по разработке федеральной стратегии развития сектора СОНКО до 2036 года. Документ планируется подготовить совместно с Минэкономразвития РФ. Отдельный блок документа касается внутреннего развития института сторонников. В планах, в том числе — масштабирование спортивного марафона «Сила России».

Председатель регионального совета сторонников подмосковного отделения «Единой России» Александр Легков отметил, что всероссийский марафон «Сила России» уже охватил 2 млн человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.