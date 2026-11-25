Московский областной театр драмы и комедии (Мособлдрама) при поддержке Министерства обороны РФ показал спектакль по пьесе Чехова «Медведь» с театральными декорациями вблизи линии боевого соприкосновения, гастрольный тур прошел в четырех прифронтовых локациях Восточного военного округа с соблюдением всех мер предосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Мы хотели, чтобы наши бойцы увидели спектакль, если не на настоящей театральной сцене, то в реальных декорациях. Риски, конечно, были ощутимые, но в благодарность мы увидели счастливые одухотворенные лица наших ребят, которые каждый день, каждую минуту рискуют своими жизнями на фронте», — сказал директор театра Петр Кравченко.

По его словам, представители учреждения видят в таких гастролях особую миссию. Искусство позволяет дать бойцам, стоящим на страже в зоне проведения специальной военной операции, «искру душевного тепла», считают представители театра.

Фото: [ пресс-служба «Московского областного театра драмы и комедии» ] 1/4 Фото: [ пресс-служба «Московского областного театра драмы и комедии» ] 2/4 Фото: [ пресс-служба «Московского областного театра драмы и комедии» ] 3/4 Фото: [ пресс-служба «Московского областного театра драмы и комедии» ] 4/4

За вклад в поддержку военнослужащих коллектив Мособлдрамы получил флаг 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. От имени командира войсковой части 25573 гвардии полковника К. Савича каждому сотруднику театра вручена благодарность за участие в судьбах военнослужащих и всестороннюю поддержку подразделения. Руководителю театра Петру Кравченко вручили благодарность за организацию показа спектаклей для бойцов, выполняющих боевые задачи.

Перед выездом коллектив Мособлдрамы совершил молебен в Богоявленском соборе Ногинска и привез с собой тысячу освященных свечей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.