Политтехнолог Михаил Павлив, родившийся в Донецке и работавший в украинской политике, заявил, что Украина рискует повторить судьбу Косово. Об этом сообщает RT.

По мнению эксперта, нынешняя Украина постепенно превращается в «Косово образца нулевых» — полукриминальное государство, через которое шла перевалка наркотиков, а оттуда выкачивалось неучтенное оружие миллионами единиц.

Павлив также предрек, что Вооруженные силы Украины «очень скоро превратятся в новую кальку Армии освобождения Косово», которая, по его словам, впоследствии влилась в албанскую мафию, терроризирующую Европу.

Спикер назвал Украину территорией, где в реальном времени происходит наиболее частое применение всех видов беспилотных технологий военного характера, в том числе морских. По его утверждению, эти технологии апробируются крупнейшими мафиями, с которыми контактирует киевский режим. Павлив также назвал ошибочным мнение, что марокканская или алжирская мафия в Европе не перенимает украинский опыт.

Ранее стало известно, что освобожденным из плена военным ВСУ не оказывают медпомощь.