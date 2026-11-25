В округе уже завершили демонтаж четырех аварийных объектов, которые создавали реальную угрозу для жизни и здоровья людей. Под снос пошли здание бывшего сельского клуба в деревне Глазово, старая школа 1968 года постройки в деревне Калиново, вековой гараж 1917 года на улице Ворошилова, а также расселенный дом в деревне Пущино по адресу: 2-я Пролетарская, 59.



На этом уборка ветхого фонда не заканчивается. Уже на текущей неделе рабочие планируют полностью снести заброшенный морг 1962 года на улице Химиков, 51б. Напомним, что чуть раньше специалисты успели ликвидировать еще две опасные точки — здание на улице Калужской, 5б и старую водонапорную башню на улице Мира в поселке Пролетарский.



Как подчеркнул Алексей Шимко, борьба с заброшками — это прежде всего вопрос безопасности горожан. Полуразрушенные стены и открытый доступ на такие площадки притягивают посторонних, в том числе детей, что создает недопустимый риск. По словам главы округа, если объект принадлежит муниципалитету, администрация сама следит за его состоянием. Когда строение признают аварийным, его демонтируют — это позволяет не только защитить жителей от ЧП, но и сделать облик территории более ухоженным.