Главным поводом для разговора стали обращения жителей многоквартирных домов. По словам Алексея Шимко, чаще всего люди жалуются на задержки с вывозом мусора, проблемы с отоплением, состояние дворов, некачественную уборку подъездов и текущий ремонт. Глава округа подчеркнул, что по всем этим пунктам нужно усилить контроль и без промедления закрывать поступающие заявки.



Отдельное внимание уделили приборам учета. Когда счетчик ломается, плату начинают начислять по средним показателям или по нормативу, из-за чего суммы в квитанциях часто превышают реальный расход ресурсов. Чтобы жильцы платили только за то, что действительно потребили, оборудование должно оставаться исправным — после монтажа специалисты в течение 72 часов отслеживают корректность его работы.



Также управляющим организациям напомнили о готовности к снегопадам. Чтобы оперативно расчищать дворы от осадков, весь парк уборочных машин требуется внести в систему РНИС — администрация округа готова помочь коммунальщикам с оформлением документов.