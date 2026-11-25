Уборка снега и работа счетчиков в Серпухове: власти поставили задачи УК на зиму
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Серпухов]
В Серпухове прошло совещание представителей управляющих компаний, посвященное жалобам горожан и содержанию жилого фонда. Об итогах встречи, состоявшейся 24 ноября, рассказал глава округа Алексей Шимко.
Главным поводом для разговора стали обращения жителей многоквартирных домов. По словам Алексея Шимко, чаще всего люди жалуются на задержки с вывозом мусора, проблемы с отоплением, состояние дворов, некачественную уборку подъездов и текущий ремонт. Глава округа подчеркнул, что по всем этим пунктам нужно усилить контроль и без промедления закрывать поступающие заявки.
Отдельное внимание уделили приборам учета. Когда счетчик ломается, плату начинают начислять по средним показателям или по нормативу, из-за чего суммы в квитанциях часто превышают реальный расход ресурсов. Чтобы жильцы платили только за то, что действительно потребили, оборудование должно оставаться исправным — после монтажа специалисты в течение 72 часов отслеживают корректность его работы.
Также управляющим организациям напомнили о готовности к снегопадам. Чтобы оперативно расчищать дворы от осадков, весь парк уборочных машин требуется внести в систему РНИС — администрация округа готова помочь коммунальщикам с оформлением документов.