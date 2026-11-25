С начала 2026 года жители Московской области подали свыше 67 тыс. онлайн-заявлений на присвоение льготного статуса многодетной семьи, услуга доступна на региональном портале. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы оформить услугу, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления. Подать заявку могут супруги, состоящие в зарегистрированном браке, а также одинокие родители. В семье должно быть не менее трех родных или усыновленных детей младше 18 лет либо до 23 лет при условии их очного обучения.

Льготный статус многодетной семьи дает право на: бесплатный проезд на общественном транспорте для детей и одного из родителей; компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг; получение земельного участка или денежную выплату взамен него; бесплатное посещение музеев, парков, выставок и других культурных учреждений; ежегодную выплату на школьную форму.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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