Один ядерный взрыв в космосе при определенных условиях может вывести из строя около 98% спутников на низкой околоземной орбите всего за неделю, пишет TCD. К такому выводу пришли физики из Принстонского университета и Висконсинского университета в Мадисоне, проведшие компьютерное моделирование.

Согласно расчетам исследователей, главную опасность представляет не сам взрыв, а его долгосрочные последствия. В космосе может образоваться искусственный радиационный пояс, излучение которого будет постепенно повреждать электронику спутников.

Вышедшие из строя аппараты потеряют возможность маневрировать, что значительно повысит риск столкновений и образования космического мусора.

Дополнительной проблемой станет запуск новых спутников взамен поврежденных. Они также могут подвергнуться воздействию радиации, поэтому восстановление инфраструктуры способно занять несколько лет.

Подобное явление уже наблюдалось в 1962 году, когда США провели ядерное испытание Starfish Prime в космосе. Тогда возник искусственный радиационный пояс, повредивший несколько спутников.

Сегодня последствия такого происшествия могут оказаться гораздо серьезнее из-за растущей зависимости человечества от спутниковой связи, интернета и систем наблюдения за Землей.

При этом исследование пока представляет собой компьютерную модель гипотетического сценария, а его результаты опубликованы в архиве научных препринтов arXiv.