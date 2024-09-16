Многодетная мама из Ростова два месяца не может записать ребенка на прием

Многодетная мама из Ростова-на-Дону Анастасия на протяжении двух месяцев безрезультативно пытается записать ребенка на прием к офтальмологу, сообщила rostovgazeta.ru.

Женщина рассказала, что офтальмолог принимает исключительно по талонам. Их выдают только один раз в неделю по субботам. Многодетная ростовчанка приходит к 8.00 каждую субботу, чтобы взять талон. Однако их выдают не более пяти человекам из очереди. Перезаписаться на следующую субботу, чтобы взять талон, невозможно. Приходится снова лично являться в больницу. Возникают и другие сложности.

«А когда посчастливилось, выдали неверные талоны. Лично у меня так было дважды», — рассказала Анастасия.

В первый раз талон выдали на одно время, а потом изменили график приема. Женщина не смогла попасть на прием. Во второй раз выяснилось, что доктор заболел и прем отменили. Ростовчанке звонили, чтобы предупредить, но она не успела ответить, потом что уже выходила из дома. В больнице не отрицают, что пациентам сложно попасть на прием.

«В поликлинике работает два офтальмолога. Один сейчас находится в трудовом отпуске до 18 сентября, а второй заболел», — сообщил оператор детской поликлиники.

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