Свыше двух тысяч человек прошли лечение в центре интегративной медицины в Подмосковье

Уже две тысяч человек прошли лечение в Научно-практическом центре интегративной медицины в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Помощь в данном центре получают пациенты с неврологическими, аллергическими, урологическими, гинекологическими, гастроэнтерологическими и другими заболеваниями.

Как отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, задача специалистов — выявить причину заболевания и найти индивидуальный подход к лечению пациента.

«Мы внедряем современные методы лечения заболеваний в регионе. В центре прием ведут врачи-неврологи, рефлексотерапевты, а также мануальные терапевты», — указала Людмила Болатаева.

Диагностику проводят на биорезонансных аппаратах. Лечение бесплатное. Направление на него выдает лечащий врач при наличии показаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вызовах в первичном медицинском звене.