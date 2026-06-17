Облако-глаз над Дубной: психолог объяснила, почему мы видим лица в небе

Жители подмосковной Дубны стали свидетелями необычного природного явления. Во вторник, 16 июня, в небе над городом появилось облако, очертания которого до мельчайших деталей напоминали человеческий глаз. Фотографии необычного облака мгновенно разлетелись в социальных сетях, сообщил REGIONS.

«Всевидящее око! И красиво, и одновременно пугающее зрелище!» — делись впечатлениями пользователи в социальных сетях.

Однако нашлись и те, кто не разделил общего воодушевления. Скептически настроенные горожане отказались усматривать в необычной конфигурации облака какой-либо мистический подтекст, назвав подобные фантазии «пугающими» и списав все на простое стечение обстоятельств.

Обман зрения или дар эволюции?

Как выяснилось, привычка распознавать лица, глаза и прочие знакомые очертания в хаотичных узорах — будь то облачные массы, разводы на штукатурке или древесный рисунок — имеет вполне конкретное научное определение и логичное эволюционное обоснование. Это явление известно как парейдолия — одна из разновидностей зрительных иллюзий, при которой мозг дорисовывает отчетливые образы там, где объективно присутствует лишь случайный набор пятен и линий.

«Наш мозг — это машина по поиску закономерностей. С эволюционной точки зрения для древнего человека было критически важно быстро распознать лицо — друга или врага — в толпе или в листве. Ошибка в одну сторону (показалось лицо, а это просто куст) стоила недорого. Ошибка в другую сторону (не заметил врага) могла стоить жизни. Поэтому мозг „заточен“ на гипердиагностику лиц и глаз. Мы видим их везде, даже в облаках, розетках и корнях деревьев», — объясняет психолог Анна Рожкова.

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