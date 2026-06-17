Неврологи НИКИ детства объяснили задержку речи у малышей из-за гаджетов

В ходе Недели профилактики зависимости от гаджетов (15–21 июня) специалисты НИКИ детства прокомментировали, как использование смартфонов сказывается на становлении речи и интеллектуальных способностей у детей младшего возраста. Нередко родители включают детям мультфильмы, чтобы освободить время для домашних дел, и не задумываются о возможных негативных последствиях. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По мнению экспертов, активное использование гаджетов в возрасте до 3 лет — одна из ключевых причин отставания в речевом развитии. Во время просмотра видео ребенок выступает лишь в роли пассивного слушателя: у него нет необходимости вступать в разговор, воспроизводить услышанные звуки или слова. Мультфильмы не формируют навыки коммуникации — они удерживают внимание малыша за счет ярких визуальных образов.

Как поясняет врач‐невролог отделения медицинской реабилитации НИКИ детства Ирина Ристич, в первые 3 года жизни развитие мозга происходит за счет сенсорного взаимодействия с окружающей средой: ребенку важно осязать предметы, пробовать их, манипулировать ими, воспринимать разнообразные звуки. Именно такие действия способствуют выстраиванию нейронных связей.

В отличие от реального мира экран планшета предоставляет только зрительные и слуховые стимулы, полностью исключая тактильные ощущения, — это создает избыточную нагрузку на одни каналы восприятия при дефиците других. В результате встречаются случаи, когда 3-летний ребенок свободно управляется с мобильным приложением, но испытывает серьезные трудности с построением даже простейших фраз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.