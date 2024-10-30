Многодетным семьям Приморского края увеличат выплаты на покупку авто до 1,5 млн руб.

В Приморском крае депутаты привели нормативный документ в соответствие с Указом Президента РФ от 23 января 2024 года № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей», сообщил vostokmedia.com.

В частности, было принято решение увеличить размер единовременной социальной выплаты на покупку транспортного средства до 1,5 млн руб.

«Такое право сегодня предусмотрено для многодетных семей, в которых воспитываются шесть и более детей. Заявление на получение данной выплаты можно подать до 31 декабря 2027 года», — отметил «Восток-Медиа» председатель Законодательного Собрания края Антон Волошко.

Горожане могут претендовать на маткапитал при рождении третьего ребенка при условии, если в семье все дети являются гражданами РФ. Для жителей из новых регионов сделали исключение. В семьях дети могли получить гражданство после присоединения республик и частей областей к РФ, поэтому они вправе претендовать на выплату маткапитала.

При рождении в семье четвертого или последующего ребенка семья будет получать материальную поддержку вне зависимости от ежемесячного заработка супругов. Если в семье совершеннолетний ребенок отправился на СВО, то многодетная семья получит дополнительную поддержку от региона. Важное условие — ребенок еще не должен обзавестись собственной семьей.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести новую денежную выплату многодетным семьям.