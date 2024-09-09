В России могут ввести новую денежную выплату многодетным семьям

Депутаты Госдумы РФ внесли на рассмотрение своих коллег законодательную инициативу о поддержке многодетных семей переселенцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя нижней палаты российского парламента Владимира Кошелева.

Как уточнил законодатель, предлагается установить семьям вынужденных российских переселенцев единоразовую выплату в размере 450 тыс. рублей. Это станет подспорьем для оказавшихся в трудном положении граждан.

«Не даем преференций многодетным семьям переселенцев, а им можно было бы в помощь и дать единоразовую выплату. Предложим коллегам из правительства рассмотреть и такую меру поддержки», — отметил депутат Кошелев.

Ранее депутат Госдумы Бессараб пояснила изменения условий применения маткапитала в этом году. С ее слов, данную соцвыплату от государства можно потратить на улучшение жилищных условий: строительство дома, покупку квартиры на вторичном или первичном рынке. Кроме того, сертификат дает возможность и сделать ремонт жилья. Также малоимущие семьи могут получать выплаты ежемесячно, а матери — оформить пенсионную поддержку.