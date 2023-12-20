Многоэтажные дома на месте рынка: В Пермском крае Китайский рынок переносят в Заостровку

Продавцы, которые имели торговые точки на Китайском рынке, сообщили о переезде, сообщает properm.ru . С 1 января 2024 года они начнут реализацию товаров в другом месте Пермского края.

Территория Китайского рынка была продана компании «ПЗСП». Согласно данным СМИ, на ней застройщик планирует строительство шести многоквартирных жилых домов. Представители компании готовы подписать с местной администрацией договор о строительстве возле жилых объектов различных социальных учреждений.

Журналист Properm.ru отправил запрос в ГК «ПЗСП» с просьбой предоставить данные о строительстве домов, о сроках и об условия контракта. Согласно неофициальным данным, строительство будет завершено к 2026 году.

Собственник рынка Лев Ким умер в 2023 году. Управлением рынка занялась вдова Земфира Ким. Предприниматели и продавцы рассказали, что их попросили съехать до 30 июня. Уже 25 июня проход на рынок закрыли и людей не впускали, чтобы забрать свой товар.

На территории рынка работало много продавцов, которые не знают русский. Корреспондент Properm.ru объяснял китайцам, почему их перестали пускать на территорию рынка.