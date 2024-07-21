Штурмовики спасли жителей Красногоровки из-под завалов разрушенного ВСУ дома

Мирных жителей спасли бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск. Людей направили в пункты временного размещения, которые находятся в тыловых городах ДНР. Военнослужащие рассказали, что освобождение Красногоровки затруднено присутствием в городе большого количества мирных людей. Преимущественно это пожилые жители и несовершеннолетние.

Во время штурмовых действий военнослужащие РФ неоднократно находят мирных беззащитных жителей. В таком случае необходимо каждого вывести в безопасную зону. Из-за гражданских вести активную штурмовую операцию невозможно.

Горожане рассказывают, что ВСУ целенаправленно их обстреливали. Одна из жительниц не могла сдержать слез во время своего интервью.

«Я не могу рассказывать, они прицельно били, зная, что там мы — мирные жители, нас расстреливали прицельно, летели дроны, летели и мины, танком били, все летело. В один день было больше тридцати беспилотников только на наш дом», — рассказала одна из спасенных жительниц Любовь.

Любовь жила в частном доме. Когда интенсивность боев увеличилась, многие горожане собрались в одном подвале трехэтажного дома. После очередной атаки подъезд рухнул. Военнослужащие РФ откопали людей из-под завалов.

Известно, что многие украинские военные сдались в плен Армии РФ при освобождении Красногоровки. Бои в городе продолжаются.

Ранее мы сообщали, что российские военные водрузили триколор в центре Песчаного на Купянском направлении.