МО: дежурными средствами ПВО за три часа было перехвачено 70 БПЛА

В воскресенье, 10 ноября, над территорией Российской Федерации было сбито 70 беспилотных летательных аппаратов, сообщил официальный телеграм-канал Министерства обороны РФ.

Над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 БПЛА. Губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале проинформировал, что в Брянске загорелись нежилые строения. Мирное население не пострадало.

Над территориями Орловской и Калужской сбили по семь беспилотников. Губернатор Андрей Клычков в телеграм-канале написал, что жители и гости Орловской области не пострадали. Инфраструктура также не разрушена.

«В результате пожара на территории гаражного кооператива в г. Сосенский Козельского района повреждены три гаража. Пострадавших нет. Возгорание было оперативно устранено», — написал в телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

ВСУ также атаковали Курскую область. В частности, было сбито шесть БПЛА. Губернатор Алексей Смирнов написал в телеграм-канале, что в настоящее время опасность повторной атаки отсутствует. Над территорией Тульской области сбили два беспилотника. Губернатор Дмитрий Миляев написал в телеграм-канале, что ситуация в регионе контролируемая.

Эксперт Юрий Подоляка оценил утреннюю атаку России. Он уверен, что Украина пытается таким способом оказать психологическое воздействие на мирное население. Стратегической необходимости в запуске БПЛА не было.

«Отличительной особенностью этих дронов является то, что он способен наводится в т.ч. и без помощи внешнего управления (включая спутниковое). Что во многом снижает возможности по нейтрализации на пути их следования», — сообщил эксперт.

Самая массированная атака была произведена по Подмосковью. Над территорией региона сбили 34 беспилотных аппаратов.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Воробьев рассказал о последствиях падения обломков беспилотников.