Воробьев: после атаки БПЛА жительницу п. Становое доставили в реанимацию

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале сообщил о массированной атаке БПЛА по Подмосковью.

В воскресенье, 10 ноября, над территорией Московской области было сбито более 30 беспилотников. В частности, ПВО работало в Раменском, Коломне и Домодедово. На данный момент атака продолжается.

«ПВО продолжает работать — будем информировать», — написал губернатор Воробьев.

Губернатор также проинформировал о последствиях падения обломков беспилотников. В Раменском загорелись два дома, расположенные в поселке Становое. Пострадала местная жительница. У женщины диагностировали ожоги лица, шеи и рук. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести. Пострадавшую доставили в реанимацию.

«Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь», — отметил Андрей Воробьев.

Для контроля ситуации на место происшествия прибыл глава муниципалитета. Специалисты экстренных служб также оперативно приехали для оценки последствий падений обломков и оказания помощи местному населению.

Напомним, что в регионе объявлен план «Ковер». В расписание рейсов экстренно внесли изменения: некоторые рейсы задерживают, не всем самолетам разрешают приземляться на территории московских аэропортов. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности пассажиров.

Ранее сообщалось, что количество уничтоженных в Подмосковье БПЛА увеличилось до 32, в поселке Софьино горят автомобили.