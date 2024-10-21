МО: средствами ПВО за ночь уничтожено 18 БПЛА над четырьмя регионами РФ

В Минобороны РФ сообщили , что в ночь на 21 октября ВСУ предприняли попытки атаковать территорию РФ беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Средствами ПВО было сбито 18 БПЛА над четырьмя регионами.

11 БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области. В Брянской области ликвидировали четыре беспилотника. Над территорией Курской области сбили два беспилотника самолетного типа, а над Орловской — один.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале предоставил уточняющую информацию. Он сообщил, что в результате вражеской атаки жители не пострадали. Сбитые обломки БПЛА не нанесли ущерб инфраструктуре. На месте работают специализированные службы. Средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены шесть БПЛА. Атаке подверглись три населенных пункта.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале поблагодарил подразделения ПВО за быструю реакцию и качественную работу. Он сообщил, что на месте работают представители оперативных и экстренных служб.

«Пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор Богомаз.

Информация о разрушениях и пострадавших может обновиться после завершения работы экстренных служб. Губернаторы остальных регионов, над территориями которых ночью сбивали БПЛА, на данный момент не предоставили в интернет-мессенджерах уточняющие данные.

Ранее сообщалось, что Дзержинск в Нижегородской области атаковали вражеские беспилотники.