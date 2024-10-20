СМИ: Дзержинск в Нижегородской области атаковали стая вражеских беспилотников

В городе Дзержинск, что в Нижегородской области, под утро воскресенья, 20 октября, сработала система противовоздушной обороны. Данную информацию приводит ряд местных пабликов в соцсетях.

Как сообщают очевидцы, причиной работы сил ПВО стала атака на город нескольких украинских беспилотников. Как уверяют местные жители, первые взрывы прогремели в интервале с 3:30 до 05:00 утра. Некоторые пожаловались на похожие на стрельбу звуки.

«Жители Дзержинска в Нижегородской области сообщают о работе ПВО из-за атаки беспилотников», — передает telegram-канал «Осторожно новости».

Официально российское Минобороны и власти Нижегородской области данную информацию пока никак не подтверждали.

Накануне Украиной была атакована приграничная территория Брянской области. Всего над российским регионом уничтожили 13 вражеских дронов. Осколки одного из них из-упали на территории нежилого здания, после чего начался пожар. Также ВСУ попытались атаковать при помощи БПЛА Санкт-Петербург.