МО: «Торнадо-С» поразило колонну бронированной техники ВСУ в Курской области

Расчет РСЗО «Торнадо-С» поразил колонну бронированной техники ВСУ, которая передвигалась по территории Курской области, сообщил Телеграм-канал Минобороны РФ.

В операции по уничтожению принимали участие разнопрофильные специалисты. Оператор разведывательного БпЛА установил место, где проходила колонна техники противника. Информацию проверили и передали сослуживцам. Расчет РСЗО «Торнадо-С» успешно поразил колонну.

«В результате были уничтожены 5 бронеавтомобилей ВСУ и до 20 человек личного состава», — сообщило Минобороны РФ.

Кадры уничтожения опубликованы в Телеграм-канале ведомства. Кроме того, военнослужащие РФ во время работы в приграничном районе Курской области уничтожили танк, в котором находились украинские военные. Бойцы ВС РФ применяли барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Известно также, что в круглосуточном режиме экипажи танков ведут огонь по позициям ВСУ в Курской области. Данные об их расположении добывают разведывательные группы, которые применяют БПЛА. Корректировка позволяет наносить успешные удары.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Курской области Смирнов призвал главу Беловского района ускорить процесс эвакуации населения.