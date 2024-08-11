Смирнов поручил главе Беловского района ускорить эвакуацию населения

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на странице в интернет-мессенджере сообщил о поручении, данном главе Беловского района, о необходимости ускорить эвакуацию населения.

Врио губернатора региона отметил, что находится на связи с Минобороны и представителями различных силовых структур, чтобы быть проинформированным о реальной ситуации и возможных угрозах. В регионе принимаются все необходимые меры безопасности.

Врио губернатора сообщил, что Украина искусственно пытается создать панику. В сети появляется множество сообщений о критической ситуации в Курске, которые не соответствуют действительности. Их распространением занимаются украинские спецслужбы. Однако атаки ВСУ не прекращаются. В городе на протяжении ночи действовала ракетная опасность.

«Обстановка под контролем, работают оперативные службы», — написал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Эвакуация в некоторых населенных пунктах Курской области проходит в добровольном порядке. Глава Беловского района Николай Волобуев сообщил о ходе эвакуации. Для людей, у которых нет личного транспорта, подготовили автобусы. В безопасных районах области открыты ПВР, в которых горожанам предложено разместиться.

Ранее сообщалось, что жильцов поврежденного ракетой дома в Курске переселят в ПВР.