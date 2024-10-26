МО: в ночь на 26 октября ПВО сбила 17 БПЛА над четырьмя региона РФ

В ночь на 26 октября ПВО сбила 17 БПЛА над Брянской, Белгородской, Орловской и Курской областями, сообщил официальный канал Министерства обороны РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в телеграм-канале слова благодарности российским подразделениям ПВО. Спикер сообщил, что над территорией региона были уничтожены два беспилотника.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в телеграм-канале отметил, что противник активизировался. Над территорией региона в разное время было сбито несколько БПЛА.

«Орловщина практически ежедневно становится целью вражеских атак, но наши доблестные защитники надежно охраняют небо над Россией. Спасибо им за неустанный труд и героизм!» — написал губернатор Клычков.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов в телеграм-канале предупреждал горожан об атаке БПЛА. Он призвал каждого быть осторожным. Над регионом сбили восемь БПЛА. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион приобрел в достаточном количестве различные средства, которые способны обнаруживать и обезвреживать беспилотники противника. Деньги были выделены как из областного бюджета, так и общественных организаций, частных лиц. Белгородская область ежедневно страдает от атак.

Регионы РФ атаковали беспилотники самолетного типа. Губернаторы областей сообщили, что мирное население не пострадало. Ущерб инфраструктуре также нанесен не был.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники повредили два завода в Тульской области.