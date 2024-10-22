Украинские беспилотники повредили два завода в Тульской области

Ночью 22 октября украинские беспилотники атаковали Ефремовский спиртзавод и спиртзавод в поселке Лужковский Суворовского района Тульской области.

Здания предприятий получили повреждения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Ситуация находится под контролем, отметил Миляев.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ атаковали среди ночи Брянскую область ударным дроном.