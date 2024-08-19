МО: ВС РФ отразили атаки на три населенных пункта Курской области

ВС РФ отразили атаки на Ольговку, Русское Черкасское и Поречное Курской области, сообщили Минобороны РФ в официальном телеграм-канале. Представитель МЧС Артем Шаров проинформировал, что эвакуация мирного населения продолжается, сообщил ТАСС.

В сообщении Минобороны РФ указано количество взятой техники противника на данном направлении: танк, боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины. Кроме того, ВС РФ ликвидировали 25 военных. В плен было взято четыре человека.

Военнослужащие РФ проводят комплексную работу, выявляя диверсионные группы противника. Они расположились в лесных массивах и совершают попытки проникнуть вглубь Курской области, в частности, вблизи населенных пунктов Шептуховка и Скрылевка. Активную помощь оказывают артиллеристы и армейская авиация.

«За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 19 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три миномета», — сообщили в Минобороны РФ.

Параллельно продолжается эвакуация населения. Замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров на пресс-брифинге проинформировал, что из девяти приграничных районов Курской области отселили более 121 тыс. человек. Людей размещают на безопасных территориях.

«За минувшие сутки убыли самостоятельно и организованными колоннами более 650 человек», — сообщил Шаров.

На территории Курской области расположено 84 ПВР. На текущий момент 6,5 тыс. человек приняли решение остаться в пунктах временного размещения. Некоторые эвакуированные имеют возможность переехать к родственникам. На протяжении суток людей доставляли в Тамбовскую, Самарскую и Саратовскую области, где также функционируют ПВР.

Ранее сообщалось, что ВСУ преследовали цель захватить Курск и местную АЭС, чтобы начать торг по мирным переговорам.