Алаудинов: ВСУ атакой под Курском способствовали активному наступлению ВС РФ

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил журналистам, что целью ВСУ вторгнуться на территорию Курской области было замедление боев на остальных участках СВО. В итоге противнику не удалось реализовать планы, сообщили РИА Новости.

Украинское командование считало, что ВС РФ будут вынуждены оставлять позиции на остальных направления СВО, чтобы перевозить технику и военных. В итоге российские войска еще активнее начали наступательные действия в зоне спецоперации. Если бы ВСУ не просчитались с подсчетами, то, во-первых, заявили бы о своем превосходстве. Во-вторых, подошли бы ближе к Курской АЭС, чтобы начать шантажировать Кремль на переговорах.

«Ну, как мы видим, наступление российских войск, оно, наоборот, убыстрило свой ход. Получается, ежедневно наши войска берут по несколько населенных пунктов, двигаются вперед, освобождая те территории, которые являются по конституции уже российскими», — рассказал генерал-майор Алаудинов.

Спикер заверил, что на территории Курской области военнослужащие РФ также нанесли существенный урон живой силе и технике противника. Линия соприкосновения на данный момент находится в стабильном состоянии. Генерал-майор Алаудинов уверен, что план захвата Курской области был составлен Украиной совместно с НАТО. Главными помощниками стали американские эксперты. Средством мирового шантажа должна была стать именно АЭС, ведь тогда Украина могла бы принуждать все страны требовать от России определенных шагов.

Ранее сообщалось, что трое бойцов ВС РФ подорвались на мине на УАЗе на Углегорском направлении и чудом выжили.