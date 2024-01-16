Мобилизованного, заступившегося за женщину на улице, признали виновным в избиении ее обидчика

Пятигорский гарнизонный военный суд сообщает, что мобилизованного признали виновным в избиении мужчины из Ставропольского края. Ему необходимо выплатить потерпевшему 65 тысяч рублей. Военнослужащий вступил в конфликт с мужчиной из-за того, что он в грубой форме общался с женщиной, сообщает newstracker.ru .

Приговор еще не вступил в законное действие, поэтому решение суда может быть обжаловано. Инцидент произошел в сентябре 2023 года.

Мобилизованный находился дома во время отпуска. Он стал свидетелем конфликта между мужчиной и женщиной. Военнослужащий РФ сделал замечание. Мужчине это не понравилось. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил мобилизованного. Боец нанес ответные удары.

Мужчина обратился в больницу в связи с переломанной челюстью. Были также зафиксированы другие многочисленные повреждения. В связи с умышленным причинением вреда здоровью возбудили уголовное дело.

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