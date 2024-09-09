Мобилизованный в 58 лет боец рассказал, как его бросило командование ВСУ в ДНР

Пленный военнослужащий ВСУ Вячеслав Аржаков рассказал, как его бросили сослуживцы и командование одного на Донецком направлении, сообщили РИА Новости.

Пленный ВСУ рассказал, что получил от командования задание — отправиться на боевую позицию и наблюдать. На место дислокации привезли шесть военных ВСУ. Пленный Аржаков рассказал, что четверо сразу исчезли. Вероятно, сбежали.

Вячеслав остался с еще одним сослуживцем и рацией. С ними связались и попросили доложить обстановку. Пленный рассказал, что четверо военнослужащих покинули позиции. Их предупредили, что с левой стороны подходят российские военнослужащие, скоро начнется бой. На вопрос, как защищаться с одной рацией и без оружия, ничего не ответили. Больше на связь не выходили.

Вячеслав решил спрятаться и ждать, пока стемнеет. Он вышел возле Сергеевки и сдался в плен к российским военнослужащим. Мужчина рассказал, что его мобилизовали через патруль ТЦК. Медики не нашли причин для комиссования. На сборном пункте успокоили, что украинец будет находиться в тылу в относительной безопасности. В первое время его распределили во взвод обеспечения. Достаточно скоро стали отправлять на боевые позиции.

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