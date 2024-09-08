Журналист из Украины Владимир Бойко заявил, что реальное число фактов дезертирства занижается украинскими властями минимум на треть. Такое мнение он выразил на своей странице в одной из социальных сетей.

Бойко также сообщил, что государственное бюро специально занимается укрывательством преступлений, которые были совершены «против установленного порядка». С его же слов, и зарегистрированные согласно закону уголовные производства никто не расследует, а дезертиров не разыскивают. Из полученных данных журналист сделал вывод, что количество подобных правонарушений может достигать 200 тыс.

Ранее сообщалось о том, что на территории Курской области ликвидировали украинских военных, прятавшихся в лесах.