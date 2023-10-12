«Мода на большие губы ушла»: Хирург Голоднев рассказал об актуальных тенденциях

Хирург Евгений Голоднев рассказал изданию Megatyumen.ru , что предпочитают изменять в своей внешности жительницы Тюмени.

Специалист назвал ТОП-4 процедуры, которые представительницы прекрасного пола из Тюмени делают с целью омоложения. Первое место – это лифтинг лица. Второе – подтяжка кожи в области шеи. Третье – абдоминопластика. Четвертое место – липосакция.

Тенденция увеличивать грудь свойственна молодым девушкам в возрасте от 18 лет. Данная категория клиентов также предпочитает корректировать нос. Хирургический лифтинг лица делают женщины, которые более взрослой возрастной категории. Самой старшей пациентке было 78 лет.

Хирург Евгений Голоднев отметил, что мода на увеличение губ уже прошла. Субъективное мнение специалиста – это было не очень красиво и эстетично.

«Девушки стремились к большим объемам, и это все выглядело гипертрофированно. Теперь пациентки корректируют губы элегантно», - рассказал хирург Евгений Голоднев

Пластический хирург также рассказал, что часто женщины обращаются с просьбой уменьшить грудь. Пока девушка молодая, то большая грудь смотрится красиво.

Время проходит, начинаются возрастные изменения. Кожа теряет эластичность и обвисает. Дело не столько в эстетике вопроса, сколько в неудобстве для самой женщины. Клиентки испытывают тяжесть от веса груди и просят об уменьшении размеров.