Модель Плахотник-Скопа рассказала, как привести себя в форму

Фитнес-тренер, модель и победительница конкурса красоты «Мисс Кузбасс-2023» Анна Плахотник-Скопа поделилась рекомендациями, на что необходимо обращать приоритетное внимание для достижения красивой и спортивной формы тела, сообщает sibdepo.ru .

В первую очередь эксперт рекомендует выбрать подходящий вид спортивной деятельности, например, полденс, фитнес, растяжка. Не стоит забывать, что и танцы — это также отличный способ привести свое тело в форму. Современные студии предлагают широкий ассортимент услуг.

Начинающему спортсмену нужна поддержка, причем речь не только об эмоциональной. Если человек чувствует, что долго восстанавливается или не осиливает большие нагрузки, то необходимо приобрести комплекс витаминов или добавок.

«Очень важно, например, поддерживать мышцы и суставы», — рассказала Анна.

Модель призналась, что несмотря на длительный опыт занятий спортом, на регулярной основе пользуется добавками. Они помогают организму быстрее восстановиться. Не стоит забывать, что спорт и питание — одно целое. Важно изменить свой рацион питания, добившись сбалансированности меню.

Анна призвала соблюдать правила, о которых знают все:

высыпаться;

чаще находиться на свежем воздухе;

сохранять эмоциональную стабильность;

питаться правильно и регулярно;

ввести в свою жизнь физическую активность.

Девушка призналась, что общеизвестные нормы позволили ей занять титул «Мисс Кузбасс-2023».

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