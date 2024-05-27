«Жизненно необходимо»: выяснилось, какие овощи могут заменить мясо

Сейчас многие люди по разным причинам отказываются от употребления мяса и других продуктов животного происхождения. Практически в каждом продуктовом магазине можно увидеть целые отделы с товарами для таких покупателей.

На прилавках давно появились котлеты, пельмени, сыр и молоко из сои. По вкусу они сравнимы с оригиналами, но по другим свойствам все-таки существенно отличаются. Насколько безопасны соевые продукты и чем заменить исключенные из рациона изделия, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева.

«Некоторые соблюдают пост, некоторые придерживаются веганства или вегетарианства, но есть и те, кто просто хочет разнообразить ежедневный рацион, поэтому отказывается от мяса в пользу растительных продуктов. Иногда отказ от животной пищи мотивирован желанием улучшить здоровье и состояние планеты в целом», – заявила врач в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Специалист подчеркнула, что побаловать себя веганскими заменителями мясных или молочных блюд вполне допустимо. Такая продукция не причинит никакого вреда. Даже наоборот, она во многом полезна.

«Например, тофу. Готовится он из сои и во многих блюдах способен заменить мясо и морепродукты. Он мягкий и пористый, но при отжиме становится более твердым», – объяснила Шмелева.

Однако тем, кто решил отказаться от животной пищи, не нужно ограничиваться только соевыми продуктами. Например, по словам терапевта, в меню стоит добавить грибы. Они достаточно сочные, чем-то схожи с мясом. Кроме того, по калорийности и питательности с мясом сопоставимы баклажаны, фасоль и другие бобовые, а также цветная капуста.

«Но все же нельзя забывать, что отказываться от мяса лучше только после консультации с врачом, так как некоторым людям мясо жизненно необходимо. Ведь ни один из растительных белков в полной мере не заменит животный», – подытожила терапевт.

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