«Мои эмоции не передать»: мэр Уфы стал многодетным отцом

По информации издания, мэр и его супруга воспитывают двух сыновей. Теперь в семье родилась девочка. Источники сообщили, что глава города на протяжении всего рабочего дня во вторник, 13 мая, находился в хорошем настроении. Горожане обсуждают новость в соцсетях. Они предполагают, что хороший руководитель должен быть замечательным отцом.

«Отличный мэр, и я уверен, что хороший отец»; «Два сына-защитника и маленькая принцесса. Поздравляю!» — написали пользователи соцсетей.

По данным издания, мэру Уфы 35 лет. Ранее он занимал аналогичную должность в Нефтекамске. Ратмир Мавлиев считается самым молодым мэром в истории Башкирии. Многие горожане положительно оценивают его работу. В Сети также появился комментарий, что мэр может стать для россиян примером отличного семьянина.

Информацию о пополнении в семье мэр подтвердил позже на странице в своих социальных сетях. Ратмир Мавлиев поблагодарил всех россиян за поздравления. Он также поблагодарил свою супругу за то, что она подарила ему дочь. Глава написал, что счастлив и испытывает непередаваемые эмоции.

«Теперь я многодетный отец! Мои эмоции не передать) Счастлив!» — написал мэр Уфы.

Ранее сообщалось, что 34-летний норвежский шахматист Карлсен впервые станет отцом.