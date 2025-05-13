Гроссмейстер Карлсен впервые станет отцом

Гроссмейстер Магнус Карлсен объявил о пополнении в семействе. Соответствующей новостью шахматист порадовал своих поклонников в соцсетях.

Карлсен не смог описать свои эмоции и радость от этой информации — 34-летний спортсмен впервые станет отцом. Он выразил благодарность за поддержку от своих подписчиков и фанатов.

16-й чемпиона мира также подчеркнул, что семья всегда была и остается важнейшей частью его жизни. Он отметил, что с нетерпением ожидает рождения своего ребенка.

Карлсен — один из величайших игроков в истории. Он является победителем Кубка мира — 2023, а также пятикратным чемпионом по рапиду и восьмикратным — по блицу.

Норвежец также является обладателем пяти «Шахматных Оскаров» и одним из немногих, завоевавших эту награду более четырех раз подряд. В 2013 году журнал Time включил Карлсена в список «100 самых влиятельных людей мира».

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