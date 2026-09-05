Мойка, ямочный ремонт и уборка смета: как в Подольске ухаживают за дорогами осенью

В городском округе Подольск ежедневно проводятся мероприятия по санитарной очистке улично-дорожной сети, сообщили в администрации муниципалитета.

С наступлением осени коммунальщики делают акцент на мойке асфальтового покрытия — с дорог смывают пыль, грязь и сезонные загрязнения, чтобы обеспечить безопасность движения на основных магистралях и в жилых зонах.

Ежесуточно на объектах благоустройства задействовано свыше 50 машин спецтехники и 115 дорожных рабочих. Такой подход позволяет охватывать значительные территории и поддерживать дороги в нормативном состоянии.

В процессе уборки поливомоечные машины тщательно очищают проезжую часть от мусора и пыли. Одновременно специалисты решают сопутствующие задачи:

ликвидируют выбоины и другие дефекты асфальта;

убирают песок и грязь с обочин и механизированных полос.

Все работы проводятся с учетом требований безопасности и погодных условий. Качество и полноту выполнения проверяет профильное управление администрации округа.

«Чистота дорог — это ежедневный труд наших коммунальных служб, и я искренне благодарен каждому сотруднику, кто вносит в него свой вклад. В Подольске мы не просто убираем улицы — мы создаем комфортную городскую среду, где приятно и безопасно ходить, ездить и жить», – прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее сообщалось, что в Подольске в трех микрорайонах модернизируют более 7 км тепловых сетей.