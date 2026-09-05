В Подмосковье выставили на продажу Lincoln Continental 1979 года за ₽5,5 млн

В Подмосковье выставили на продажу редкий Lincoln Continental 6.6 AT 1979 года выпуска. Автомобиль с пробегом 23 568 км оценили в ₽5,5 млн. Это Lincoln Mark V в топовой комплектации Collector Series, которую в свое время называли самой дорогой в Америке, сообщил REGIONS.

По словам автора объявления, машина сохранилась в оригинальном состоянии: без переделок и реставраций. Велюровый салон выглядит как новый — сиденья не просижены, состояние кузова полностью соответствует пробегу, коррозии нет. На кузове сохранился оригинальный пинстрайпинг. В комплекте — родной набор инструментов в чехле из натуральной кожи. Автомобиль обут в новую резину.

По данным издания, Lincoln Continental и его родственные модели конца 1970-х годов считались воплощением американского люкса: огромные габариты, мягкая подвеска, обилие хрома и декоративных элементов, мощные атмосферные двигатели V8. Версия Mark V Collector Series 1979 года отличалась эксклюзивной отделкой и считалась флагманом всей линейки. Ее статус подчеркивали особые декоративные детали и расширенный список опций.

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