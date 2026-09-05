Опасный ветер в Москве: порывы до 21 м/с зафиксированы 5 сентября — синоптик советует быть осторожными

В Москве в субботу, 5 сентября, наблюдается сильный ветер. Порывы воздушных масс достигают скорости 12–17 метров в секунду, а в районе Внуково зафиксированы показатели до 21 метра в секунду. Облака стремительно проносятся по небу, создавая ощущение нестабильности погоды, сообщил в канале «Макс» ведущий специалист прогностического центра «Фобос» Михаил Леус. Синоптик призвал жителей столицы и региона к бдительности.

«Будьте внимательны и осторожны», — отметил эксперт.

Специалисты предупреждают жителей и гостей Москвы о необходимости соблюдать меры предосторожности. В такую погоду рекомендуется избегать нахождения у рекламных конструкций, деревьев и недостроенных зданий. Водителям стоит быть предельно внимательными на дорогах, снижать скорость и соблюдать дистанцию. Пешеходам также следует быть осторожными, особенно при переходе улиц и проходе мимо потенциально опасных мест.

По прогнозам синоптиков, ветер сохранится в течение дня с возможным усилением. Рекомендовано следить за обновлениями прогноза погоды и рекомендациями экстренных служб.

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