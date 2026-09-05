Исполнительный директор фонда «Все для победы!» Чернышов погиб при атаке ВСУ в Крыму

Исполнительный директор благотворительного фонда «Народный фронт. Все для Победы!» Анатолий Чернышов погиб в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины в Крыму. Об этом проинформировали в пресс-службе Народного фронта, сообщил ТАСС.

По информации издания, трагедия произошла, когда украинские беспилотники нанесли удары по инфраструктурным объектам полуострова. Чернышов находился в Крыму с рабочей поездкой. Информация о трагедии была опубликована в субботу, 5 сентября.

«Вблизи села Скворцово Симферопольского района Республики Крым Анатолий Чернышов получил минно-взрывные травмы в результате воздушной атаки ВСУ. Он был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось», — сообщили в президентском движении.

По данным издания, Анатолию Федоровичу было 58 лет. За самоотверженность и преданность своему делу он посмертно награжден орденом Мужества. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. В Народном фронте выразили глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам, отметив его огромный вклад в помощь военнослужащим и жителям новых регионов.

Чернышов руководил фондом с 2023 года, координируя работу по сбору и доставке гуманитарной помощи для бойцов на передовой и мирных жителей. Под его руководством фонд стал одним из ключевых каналов поддержки армии и пострадавших мирных граждан. Его называли человеком, который жил своей работой, был на передовой, знал нужды каждого.

Ранее сообщалось, что бывший помощник Жириновского и герой мема «Сафонов, оплатить!» погиб на СВО.