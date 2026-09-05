Холодные руки и ноги даже в теплой комнате могут быть как особенностью организма, так и признаком проблем со здоровьем. Невролог Елена Жилинская рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда холодные конечности считаются вариантом нормы, а в каких случаях необходимо пройти обследование.

Когда холодные руки и ноги — это норма

Холодные кисти и стопы могут быть особенностью организма, если человек замечает это с детства или на протяжении длительного времени, при этом состояние не меняется и не прогрессирует. Такая особенность может встречаться, в частности, у людей астеничного телосложения (худых) и быть связана с особенностями вегетативной регуляции сосудистого тонуса. В этом случае специального лечения не требуется.

Обратиться к терапевту или неврологу стоит, если холодные конечности сопровождаются:

болью;

онемением;

изменением цвета кожи;

появлением язв или других трофических нарушений;

общей слабостью;

одышкой;

сердцебиением.

Какие заболевания могут вызывать постоянную зябкость

Постоянно холодные конечности могут быть связаны с нарушением периферического кровообращения. Одной из возможных причин является синдром Рейно — состояние, при котором сосуды резко сужаются в ответ на холод или стресс.

Еще одной причиной может стать анемия. При снижении уровня гемоглобина ухудшается доставка кислорода к тканям, что в том числе может сопровождаться ощущением холода, отметила врач.

Зябкость также встречается при гипотиреозе — недостатке гормонов щитовидной железы. При этом состоянии замедляется обмен веществ и снижается теплопродукция организма.

У людей с сахарным диабетом холодные конечности могут быть связаны с диабетической полинейропатией или ангиопатией, при которых нарушаются иннервация и кровоснабжение тканей.

«Реже причиной могут быть системные заболевания соединительной ткани, хроническая венозная недостаточность или побочное действие некоторых лекарств. Диагноз ставится специалистом по совокупности симптомов и обследованию», — отметила невролог.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Может ли стресс заставить руки и ноги мерзнуть сильнее

При стрессе и недосыпе активируется симпатическая нервная система. Это может приводить к спазму периферических сосудов и перераспределению кровотока в пользу жизненно важных органов. В результате кисти и стопы могут становиться холоднее.

«Хронический дефицит сна также нарушает терморегуляцию и повышает уровень кортизола, что усиливает сосудистую реакцию на холод. Поэтому в таких состояниях зябкость может быть временной и проходить после нормализации режима и снижения тревожности», — рассказала специалист.

Какие обследования могут назначить

Если человек постоянно жалуется на холодные руки и ноги, обследование начинают с оценки общего состояния организма.

«Обычно начинают с общего анализа крови, гормонов щитовидной железы, биохимический анализ — глюкоза крови, липидный профиль», — пояснила Жилинская.

При подозрении на сосудистые нарушения врач может назначить УЗИ сосудов конечностей. Если есть признаки синдрома Рейно, могут потребоваться капилляроскопия и ревматологические тесты.

Конкретный перечень обследований определяется после осмотра и оценки остальных симптомов.