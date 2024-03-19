МОК не допустил россиян до открытия Олимпиады в Париже

МОК не допустил спортсменов из РФ и РБ к участию в параде на церемонии открытия предстоящих Олимпийских игр во французской столице. Об этом заявил директор департамента по связям с комитетами МОК Джеймс Маклауд, передает информационное агентство ТАСС .

Маклауд подчеркнул что спортсмены не будут допущены до участия в параде, и сообщил, что решение было единогласным. Тем не менее атлетам из этих стран будет позволено присутствовать на открытии самих соревнований, добавил он.

Маклауд также отметил, что решение по непосредственному участию спортсменов из РФ и РБ в церемонии закрытия мероприятия еще предстоит принять позже. Он указал на то, что не все команды участвуют в закрытии.

Вне зависимости от окончательного решения, участвовать спортсменам из этих стран будет позволено лишь при условии, что они выступят под индивидуальным нейтральным статусом, стало ясно из слов Маклауда.